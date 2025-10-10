Ultime News

10 Ott 2025 Furto a Crema ed uno tentato a
Castelleone: denunciati due 28enni
10 Ott 2025 "Lo scatto icona del nostro tempo"
nel podcast di "24 minuti"
10 Ott 2025 Casalasco al setaccio dei Carabinieri
Segnalati due assuntori di droga
10 Ott 2025 Rifiuti abbandonati nel Parco
del Po: denunciato artigiano
10 Ott 2025 Droga, nel 2024 sequestrate
oltre 1000 piante di marijuana
Ostia sorvegliata speciale, maxi blitz dei carabinieri contro il crimine

(Adnkronos) – È in corso a Ostia un massiccio servizio straordinario di controllo per affermare legalità e sicurezza, condotto dai carabinieri, con il supporto di un elicottero, delle unità cinofile e delle Aliquote di Primo Intervento (Api). L’operazione è coordinata dalla Procura di Roma e si inserisce nelle linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, condivise nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Già dalle prime fasi dell’intervento, i carabinieri di Ostia hanno sequestrato numerose dosi di cocaina, crack e hashish, rinvenute nei nascondigli durante le perquisizioni domiciliari e i blitz nei cosiddetti fortini dei pusher, in particolare nei lotti di piazza Gasparri. Sette le persone fermate e condotte in caserma, la cui posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti. 

L’operazione sta suscitando grande apprezzamento tra i residenti del quartiere, molti dei quali si sono spontaneamente avvicinati ai carabinieri per esprimere gratitudine e sostegno. L’Arma dei Carabinieri “conferma il proprio impegno costante nel contrasto alla criminalità diffusa, con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità sul territorio”. 

