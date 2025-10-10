Torna a CremonaFiere l’attesissimo appuntamento con Petsfestival, il più grande evento italiano dedicato agli animali da compagnia e al loro straordinario mondo.

Sabato 18 e domenica 19 ottobre la manifestazione celebra la sua dodicesima edizione, confermandosi punto di riferimento per famiglie, appassionati e professionisti del settore.

Petsfestival offrirà anche quest’anno l’offerta più completa di animali da compagnia, dalla mostra nazionale canina a quella internazionale felina, dalla ricchissima offerta dell’acquariologia all’ornitologia e ai piccoli animali fino ad arrivare agli alpaca e a esperienze coinvolgenti nel mondo degli animali da compagnia.

Novità assoluta dell’edizione 2025 sarà la forte presenza del mondo del soccorso e della sicurezza. Le unità cinofile delle forze dell’ordine e dei servizi di soccorso offriranno dimostrazioni e momenti divulgativi: dalle ricerche in ambienti impervi alla pet therapy, fino alle prove di obedience e mobility e alla ricerca di persone tramite tracce olfattive. Per la prima volta a Petsfestival sarà presente anche la Scuola Italiana Cani di Salvataggio, con spettacolari dimostrazioni di salvataggio in acqua e il coinvolgente “Battesimo del cane”, un’esperienza emozionante e istruttiva per tutti.

Tra le principali novità anche la nuova area fattorie, dove il pubblico potrà riscoprire i preziosi frutti della natura attraverso laboratori e attività educative dedicati a orticoltura, oli essenziali e macinatura del grano, fino all’avvicinamento agli uccelli rapaci. Grande attenzione verrà riservata anche al mondo delle api, con laboratori didattici e workshop esperienziali sulla sciamatura, sul miele urbano e sull’importanza delle api per l’ecosistema. Pony, cavalli e galline ornamentali completeranno l’area, insieme al dolcissimo Coccolasino dell’Asineria Asini di Reggio Emilia, esperienza di approccio guidato agli asinelli per imparare a conoscerli e rispettarli.

Ampio spazio sarà dedicato come sempre all’acquariologia e al fascino dei mondi sommersi, con una grande sezione dedicata agli acquari: allestimenti live, laboratori per bambini, workshop di approfondimento e un’area speciale dedicata a Betta e Guppy, piccoli pesci tropicali dalle incredibili forme e colori.

Sempre in tema di soccorso, Petsfestival sarà anche la cornice per presentare ufficialmente al pubblico il Servizio Ambulanze Veterinarie di Cremona con la conferenza “L’Ambulanza Veterinaria al tuo fianco. Conoscere, Prevenire, Soccorrere.” in programma domenica 19 alle 10:30. Durante i due giorni di manifestazione l’ambulanza veterinaria sarà presente in Fiera per essere vista e conosciuta da vicino.

Con la sua proposta variegata e inclusiva, Petsfestival si conferma un evento capace di unire divulgazione, formazione e intrattenimento, promuovendo una cultura del rispetto e della conoscenza del mondo animale. Un appuntamento imperdibile per appassionati, professionisti, allevatori e amanti del mondo pet.

I numeri di Petsfestival: 500 cani, 250 gatti, acquariologia, alpaca, piccoli animali, ornitologia e rapaci, 250 conigli, 300 colombi ornamentali, asinelli, pony, cavalli, polli ornamentali, fattorie didattiche, verde. Oltre 200 espositori, 25.000 mq di superficie espositiva e ampie aree interne ed esterne dedicate a eventi come concorsi, dimostrazioni, spettacoli, approfondimenti e laboratori per un totale di oltre 100 eventi in due giorni.

© Riproduzione riservata