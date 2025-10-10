Putin “Trump sta facendo molto per risolvere crisi complesse”





MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – “Non so se l’attuale Presidente degli Stati Uniti sia degno del Premio Nobel. Ma sta davvero facendo molto per risolvere crisi complesse che durano anni, persino decenni. E l’ho già detto con certezza, è dalla crisi ucraina che si sta impegnando sinceramente in questo senso. Alcune cose hanno avuto successo lì, altre no”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel corso di una conferenza stampa.

fsc/gsl (Fonte video: Cremlino)

