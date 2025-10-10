Ultime News

10 Ott 2025 Gaza, proteste in piazza
nonostante il Cessate il Fuoco
10 Ott 2025 Travel Experience di Rimini:
incontri e nuove prospettive
10 Ott 2025 Arte del '900 protagonista della
festa di Fondazione Città di Cremona
10 Ott 2025 Manzi (Pd): "La scuola di Valditara?
"Più che futuro guarda al passato"
10 Ott 2025 “Biscotti Senza Frontiere”
arriva anche a Cremona
Video Pillole

Putin “Trump sta facendo molto per risolvere crisi complesse”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – “Non so se l’attuale Presidente degli Stati Uniti sia degno del Premio Nobel. Ma sta davvero facendo molto per risolvere crisi complesse che durano anni, persino decenni. E l’ho già detto con certezza, è dalla crisi ucraina che si sta impegnando sinceramente in questo senso. Alcune cose hanno avuto successo lì, altre no”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel corso di una conferenza stampa.
fsc/gsl (Fonte video: Cremlino)

