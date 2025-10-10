Lo scorso 23 settembre un papà egiziano di 47 anni è stato condannato a 4 anni e 8 mesi per maltrattamenti alla ex compagna italiana. Nel febbraio dell’anno scorso l’uomo era già stato condannato a 8 mesi per aver sottratto, nel luglio del 2023, i loro due bambini, un maschio all’epoca di 8 anni e la sorellina di 7, di nazionalità italiana. Padre e figli, dopo indagini estese anche a livello internazionale (c’era il sospetto che l’uomo volesse portare i piccoli in Egitto), erano stati rintracciati in Spagna, a Barcellona, e rimpatriati.

Per il rapimento dei figli, l’uomo aveva la pena sospesa subordinata al risarcimento di 5.000 euro di provvisionale. L’ex compagna non ha mai visto un euro e il giorno della sentenza per maltrattamenti la sospensione della pena gli è stata revocata.

Ieri l’egiziano è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Soresina che hanno eseguito l’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Pavia (dove abita la madre di lei e dove all’epoca l’egiziano aveva rapito i bambini) per la sottrazione e il trattenimento dei minori all’estero. Ora è in carcere a Cremona.

