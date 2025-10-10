Ultime News

10 Ott 2025 Viola più volte le misure cautelari,
45enne finisce in carcere
10 Ott 2025 Molesta i passanti in via Milano
e aggredisce Carabinieri: denunciato
10 Ott 2025 Giornata Mondiale Menopausa,
molte iniziative per le donne
10 Ott 2025 Rapì i figli alla ex e li portò in
Spagna. Ora deve scontare la pena
10 Ott 2025 Rinascimento cremonese: inaugurata
la mostra del Boccaccino
Nazionali

Shanghai, folla in delirio per il ritorno in campo di Federer

(Adnkronos) – Il pubblico di Shanghai non aspetta altro. Oggi, venerdì 10 ottobre, è il giorno del ritorno in campo di Roger Federer. Un’esibizione, quella della leggenda svizzera, che chiuderà la giornata del Masters 1000 cinese (dopo il quarto di finale tra Medvedev e De Minaur) con una partita di doppio speciale, andando a bissare quanto visto anche l’anno scorso sul cemento del torneo. Il nome dell’evento? “Roger & Friend Celebrities Doubles”.  

Roger era arrivato a Shanghai martedì ed era stato accolto in maniera incredibile dai suoi sostenitori all’Aeroporto Internazionale di Pudong, dove c’era anche il direttore del torneo Michael Luevano. Per lui sorrisi, abbracci, saluti, foto e tanti autografi. Prima dell’attesissimo ritorno in campo, con gli attori cinesi Donnie Yen e Leo Wu, e con Jie Zheng, campionessa slam in doppio agli Australian Open e Wimbledon 2006. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...