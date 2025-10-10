Sostenibilità, Lusetti (Conad): “Quasi 70% di energia che consumiamo è rinnovabile”

(Adnkronos) – “Quasi il 70% di energia che consumiamo come sistema è prodotto da fonti di energia rinnovabile”. Lo ha detto Mauro Lusetti, presidente di Conad, che questa mattina è intervenuto al panel ‘Industria e distribuzione: un patto possibile?’ nell’ambito del Salone della Csr e dell’innovazione sociale, in corso dall’8 al 10 ottobre all’università Bocconi.

“Il tema della sostenibilità è trasversale rispetto al mondo economico. Noi affrontiamo in maniera positiva la sostenibilità nelle sue tre declinazioni – sociale, economica e ambientale – solo se c’è un’interazione positiva tra distribuzione e mondo della produzione e trasformazione dei prodotti agroalimentari”, ha spiegato Lusetti.

“Per quanto riguarda la distribuzione – ha aggiunto – noi come Conad siamo partiti per affrontare questo argomento in una relazione virtuosa con i nostri partner di prodotti della marca del distributore, perché con loro siamo nelle condizioni direttamente di affrontare tutti i temi della filiera. Quindi abbiamo affrontato un argomento che riguarda il packaging, che riguarda la ricerca e la selezione delle materie prime, che riguarda i trasporti e in questo senso abbiamo declinato la sostenibilità”. Le cose cambiano “nella relazione con l’industria di marca perché qui c’è un rapporto di tipo negoziale, ma se entrambi – distribuzione e industria di marca – partiamo con il bisogno di dare risposte ai consumatori, allora troviamo anche con loro gli equilibri giusti”, ha concluso il presidente di Conad.