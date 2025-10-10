Sport, Vio: “Importante trovare una seconda opportunità di felicità attraverso lo sport”

(Adnkronos) – “L’associazione art4sport è un’associazione che sì occupa da 15 anni di ragazzi che hanno subito un’amputazione. Abbiamo ragazzi di un po’ di tutte l’età, dai 4 anni in su, e il nostro scopo è riuscire a dare il pezzettino mancante che può servire ai ragazzi con disabilità fisica per fare sport”. Lo ha dichiarato l’atleta paralimpica Bebe Vio Grandis nel corso dell’evento intitolato ‘Oltre le barriere:Sport e inclusione’ a Roma, tenutosi presso il Circolo degli Esteri a Roma.

“Facciamo tutti lo sport, facciamo qualsiasi cosa, lo scopo è riuscire a fare in modo che si divertino e basta, che ci sia inclusione e che riescano a trovare una seconda opportunità di felicità attraverso lo sport. Di progetti ne abbiamo tantissimi, ogni anno facciamo due eventi grandi, i ‘WEmbrace Awards’ a Milano che quest’anno saranno a marzo e, dall’altro lato, abbiamo una sorta di ‘Giochi senza frontiere’, i WEmbrace Games”, che faremo a giugno. In più a Roma e a Milano durante tutto l’anno abbiamo la Bbv Accademy dove i ragazzi dai 16-18 anni vengono a fare un’attività insieme”.