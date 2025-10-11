Si sta ultimando il cantiere di Largo Moreni a Cremona con la creazione della segnaletica orizzontale ma da quando è stata aperta questa rinnovata rotonda sembrano non mancare disagi per gli automobilisti. Soprattutto da Castelvetro per Cremona, senza dimenticare le già precarie condizioni del ponte in ferro, con quel tratto di strada (Castelvetro-Cremona) che rileva circa 25 mila veicoli quotidianamente.

Sono lunghissime le file che durante il giorno, ma soprattutto nelle ore di punta, si formano sul versante piacentino. Con le auto che ci mettono anche 45 minuti per fare 2 chilometri. Una situazione che il sindaco di Castelvetro Silvia Granata ha ben presente anche per tutte le segnalazioni che le sono arrivate soltanto nelle ultime ore. I disagi per il paese, causa presumibilmente la strettoia per la pista ciclabile più allargata all’uscita del ponte in ferro nella sponde cremonese, sono evidenti e numerosi.

“Le segnalazioni ci sono state e tante: lamentele, foto che arrivano da diversi cittadini che vanno o tornano da Cremona per ragioni di lavoro, familiari e di organizzazione quotidiana. Con l’amministrazione di Cremona c’è stata un’interlocuzione abbastanza costante durante i lavori perché già anche lì le criticità si sono viste.

Speravamo che col termine dei lavori la situazione migliorasse però. In queste ore sta finendo la segnaletica orizzontale, i problemi strutturali di traffico io li vorrei monitorare nella prossima settimana nelle ore di punta, è chiaro che non starò a guardare quindi bisognerà che poi cerchiamo di capire tutti come gestire la cosa. Mi aspetto che Cremona sia assolutamente collaborativa come è sempre stata, quindi vediamo in settimana, ci ragioniamo magari a sette giorni da oggi” dice Granata.

