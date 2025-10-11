Cucci “Lo Stato si interessi dei diritti delle Isole minori”

LIPARI (MESSINA) (ITALPRESS) – “Le possibilità di congiunzione delle isole con il Paese trovano delle difficoltà, io da pantesco sono soddisfatto perché ho scelto un’isola con un grande aeroporto, ma tutto questo non è un dato egoistico: partecipo anch’io a tutte le attività perché il Governo, perchè lo Stato si interessi costituzionalmente dei diritti delle Isole Minori rispetto al Paese. Il Paese ha vantaggi che le Isole minori non hanno, mi auguro che in questi posti meravigliosi si possano godere anche quelle che sono le regole dell’Italia”. Lo ha detto il Commissario straordinario dell’Ente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria, Italo Cucci, a margine degli Stati Generali delle Isole minori a Lipari. “Devo dire che venendo da Pantelleria non sono molto convinto di essere tra le Isole minori, se non altro perché Pantelleria ha una sua dimensione importante ma anche una sua caratteristica storica, preistorica, di esistere per conto suo”, ha aggiunto.

