11 Ott 2025 Mezza Maratona di Cremona
è già boom di iscrizioni
11 Ott 2025 Controlli dei Carabinieri, scattati
due ordini di allontanamento
11 Ott 2025 Cremona incontra la Cina
concerto al Filo per beneficenza
11 Ott 2025 Rischio idraulico, esercitazione
della Protezione Civile di Cremona
11 Ott 2025 Code al rondò di Largo Moreni,
Granata: "Non starò a guardare"
Djokovic, addio titolo 101: perde semifinale Shanghai, Vacherot in finale

Novak Djokovic ha perso la semifinale del Masters 1000 di Shanghai. Oggi, sabato 11 ottobre, Velentin Vacherot si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 41 minuti, complici anche dei problemi fisici accusati dal serbo, che ha chiesto ancora una volta l’intervento del fisioterapista ed è sembrato accusare, come nel resto dei match a Shanghai, le dure condizioni di gioco.  

Per il tennista monegasco, numero 204 del ranking Atp, si tratta della prima finale in carriera in un Masters 1000, e ora si giocherà il titolo contro il vincente della sfida tra il cugino Arthur Rinderknech e Daniil Medvedev. Nole invece deve rinunciare alla speranza di vincere il suo titolo numero 101 della carriera. 

 

