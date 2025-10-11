Ultime News

11 Ott 2025 A Pizzighettone Kart Terapia
per tutti i soggetti fragili
11 Ott 2025 “Fluvius Art” a Isola Serafini:
il percorso di opere scultoree
11 Ott 2025 Largo Moreni, code da Castelvetro
Zanacchi: "Le condizioni per transitare ci sono"
11 Ott 2025 Viabilità Largo Moreni, Novità
a Cremona deposita interrogazione
11 Ott 2025 L'assessore Canale alla conferenza
su sicurezza urbana PD Lombardia
Nazionali

Estonia-Italia 0-1, diretta match qualificazioni Mondiali 2026

(Adnkronos) – Italia in campo a Tallinn contro l’Estonia oggi 11 ottobre per il match valido per il Gruppo I nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli azzurri, con 9 punti dopo 4 partite, devono vincere per proseguire il cammino almeno verso i playoff. Il primo posto nel girone, con conseguente qualificazione diretta, appare saldamente nelle mani della Norvegia, capolista a punteggio pieno a quota 18 dopo 6 gare.  

 

L’Italia tornerà in campo martedì 14 ottobre a Udine contro Israele. 

