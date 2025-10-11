Ultime News

11 Ott 2025 Viabilità Largo Moreni, Novità
a Cremona deposita interrogazione
11 Ott 2025 L'assessore Canale alla conferenza
sulla sicurezza urbana del PD Lombardia
11 Ott 2025 Sfratti in calo, ma
aumentano le esecuzioni
11 Ott 2025 Mezza Maratona di Cremona
è già boom di iscrizioni
11 Ott 2025 Controlli dei Carabinieri, scattati
due ordini di allontanamento
Nazionali

Finale tra cugini a Shanghai: Rinderknech batte Medvedev e raggiunge Vacherot

(Adnkronos) –
Arthur Rinderknech ha battuto Daniil Medvedev nella seconda semifinale di Shanghai e raggiunge il cugino Valentin Vacherot all’ultimo atto del Masters 1000 cinese. Oggi, sabato 11 ottobre, il tennista monegasco si è imposto in tre set in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4 in due ore e 31 di gioco.  

Rinderknech, 54esimo del ranking Atp, raggiunge così la prima finale della carriera in un Masters 1000 e si giocherà il titolo domani con il cugino Vacherot, numero 204 del mondo e arrivato dalle qualificazioni, che ha eliminato Novak Djokovic.  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...