Finale tra cugini a Shanghai: Rinderknech batte Medvedev e raggiunge Vacherot

Arthur Rinderknech ha battuto Daniil Medvedev nella seconda semifinale di Shanghai e raggiunge il cugino Valentin Vacherot all’ultimo atto del Masters 1000 cinese. Oggi, sabato 11 ottobre, il tennista monegasco si è imposto in tre set in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4 in due ore e 31 di gioco.

Rinderknech, 54esimo del ranking Atp, raggiunge così la prima finale della carriera in un Masters 1000 e si giocherà il titolo domani con il cugino Vacherot, numero 204 del mondo e arrivato dalle qualificazioni, che ha eliminato Novak Djokovic.