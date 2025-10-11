Isola Serafini – la più grande isola del fiume Po e l’unica abitata – è protagonista di un’ innovativa iniziativa: il nuovo progetto “Fluvius Art”. Un percorso artistico di 3 km nell’area “Boschetto” di Isola Serafini, percorribile a piedi o in bicicletta, lungo cui sono posizionate cinque opere d’arte tutte da scoprire.

Il sentiero d’arte – realizzato grazie al contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano e con il sostegno di diversi sponsor del territorio – è un progetto di Land Art e nasce dall’idea dell’associazione “Noncapovolgere Arte Contemporanea” L’allestimento comprenderà cinque sculture degli artisti Romano Bertuzzi, Candida Ferrari, Lorella Salvagni, Alberto Vettori. Le opere evocano metaforicamente i quattro elementi, vale a dire aria, acqua, terra e fuoco. Per trascorrere momenti in mezzo alla natura, vivere il territorio e scoprire nuove bellezze. fband

