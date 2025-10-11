Haaland come Dovbyk, sbaglia due rigori consecutivi in Norvegia-Israele

(Adnkronos) –

Erling Haaland come Artem Dovbyk. L’attaccante del Manchester City ha sbagliato due rigori consecutivi durante il match di oggi, sabato 11 ottobre, tra la sua Norvegia e Israele, partita valida per le qualificazioni al Mondiale 2026 e seguita con interesse dall’Italia, in campo stasera contro l’Estonia. Dopo appena cinque minuti di gioco Berg viene atterrato in area da un difensore avversario e l’arbitro concede calcio di rigore.

Sul dischetto va Haaland, che calcia alla destra del portiere, ma il suo tiro viene respinto da Peretz. L’estremo difensore israeliano però non nessun piede sulla linea e quindi il penalty viene fatto ripetere. L’attaccante del Manchester City prende il pallone con personalità e calcia nuovamente, questa volta cambiando angolo, ma anche in questo caso il suo tentativo viene respinto.

Un episodio che ha ricordato quanto successo nella seconda giornata di Europa League tra Roma e Lille. In quel caso l’attaccante giallorosso Dovbyk aveva sbagliato due rigori consecutivi, con il tentativo che era stato fatto ripetere per la parata irregolare del portiere dei francesi, e Soulé aveva sprecato anche la terza chance.