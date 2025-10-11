Ultime News

11 Ott 2025 Mezza Maratona di Cremona
è già boom di iscrizioni
11 Ott 2025 Controlli dei Carabinieri, scattati
due ordini di allontanamento
11 Ott 2025 Cremona incontra la Cina
concerto al Filo per beneficenza
11 Ott 2025 Rischio idraulico, esercitazione
della Protezione Civile di Cremona
11 Ott 2025 Code al rondò di Largo Moreni,
Granata: "Non starò a guardare"
Video Pillole

Isole minori, Rixi “Continuità e servizi anche nei periodi invernali”

LIPARI (MESSINA) (ITALPRESS) – “In questi giorni a Lipari si tengono gli Stati Generali, momento importante in cui tutto il Governo sta dando finalmente evidenza a un tema, la continuità, non solo per le isole maggiori ma anche per le Isole Minori, anche nei periodi invernali. Investimenti, una nuova visione del sistema Paese che consente ai cittadini delle isole di avere servizi adeguati anche durante i periodi invernali”. Così all’Italpress Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine degli Stati Generali delle Isole Minori in corso a Lipari.

