Ultime News

11 Ott 2025 Mezza Maratona di Cremona
è già boom di iscrizioni
11 Ott 2025 Controlli dei Carabinieri, scattati
due ordini di allontanamento
11 Ott 2025 Cremona incontra la Cina
concerto al Filo per beneficenza
11 Ott 2025 Rischio idraulico, esercitazione
della Protezione Civile di Cremona
11 Ott 2025 Code al rondò di Largo Moreni,
Granata: "Non starò a guardare"
Video Pillole

Mezzo pesante in fiamme sull’A19, illeso il conducente

PALERMO (ITALPRESS) – Un incidente autonomo ha causato l’incendio di un mezzo pesante, lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, in corrispondenza del territorio comunale di Polizzi Generosa, comune della provincia di Palermo. Il personale Anas è entrato tempestivamente in azione per mettere in sicurezza l’area ed evitare che altri automobilisti potessero attraversare la zona mentre il mezzo pesante era avvolto dalle fiamme. Il rogo è stato domato dai Vigili del Fuoco. Non si sono registrati feriti, illeso il conducente del mezzo. La carcassa è stata rimossa. A seguito delle operazioni di rimozione del mezzo incendiato, permane la chiusura della corsia di marcia, per consentire nei prossimi giorni e nel più celere tempo possibile, il ripristino del piano viabile danneggiato dalle fiamme dell’incidente. Lungo la A19, in corrispondenza del km 75,200, il traffico sarà garantito lungo la corsia di sorpasso.

(Fonte video: Anas)

