11 Ott 2025 A Pizzighettone Kart Terapia
per tutti i soggetti fragili
11 Ott 2025 “Fluvius Art” a Isola Serafini:
il percorso di opere scultoree
11 Ott 2025 Largo Moreni, code da Castelvetro
Zanacchi: "Le condizioni per transitare ci sono"
11 Ott 2025 Viabilità Largo Moreni, Novità
a Cremona deposita interrogazione
11 Ott 2025 L'assessore Canale alla conferenza
sulla sicurezza urbana del PD Lombardia
Milan, sospiro di sollievo per Pulisic: in campo dopo infortunio alla caviglia

(Adnkronos) – Sospiro di sollievo per il Milan. I rossoneri si prepano a riabbracciare Christian Pulisic, fermatosi per infortunio durante il ritiro della Nazionale statunitense. L’esterno rossonero non si era allenato alla vigilia dell’amichevole contro l’Ecuador, terminata 1-1, che ha visto invece fermarsi Estupinan. Pulisic, ha rivelato il ct Mauricio Pochettino, ha sofferto per il riacutizzarsi di un problema alla caviglia, che si era gonfiata durante l’ultimo allenamento. 

Il problema però sembra rientrato, con l’attaccante del Milan che è entrato al 73′ e preso parte quindi al match. Dovrebbe dunque essere a disposizione per la ripresa del campionato, quando i rossoneri di Allegri affronteranno nella settima giornata di Serie A, la Fiorentina a San Siro. 

 

