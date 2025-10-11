Milano, incendio in un appartamento a Cornaredo: tre morti

(Adnkronos) – E’ di tre morti il bilancio di un incendio divampato la notte scorsa in un appartamento di un palazzo a Cornaredo, nel Milanese. A quanto si apprende le vittime sarebbero tre membri di una famiglia, padre, madre e figlio. Sul posto, in via Cairoli, sono intervenuti i vigili del fuoco. L’appartamento si trova al primo piano di un condominio di quattro piani. Quaranta residenti sono stati evacuati dallo stabile. Diciannove persone sono state controllate sul posto dal personale sanitario, mentre otto sono state trasportate in ospedale per accertamenti e cure.

I vigili del fuoco sono intervenuti con tre autopompe, un’autoscala, una autobotte, due furgoni di supporto e un funzionario tecnico. Tre vigili del fuoco sono rimasti leggermente feriti durante le operazioni di soccorso: uno di loro è stato trasportato in ospedale e successivamente dimesso. Sono in corso accertamenti per determinare le cause dell’incendio. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Corsico.