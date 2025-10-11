Ultime News

11 Ott 2025 Mezza Maratona di Cremona
è già boom di iscrizioni
11 Ott 2025 Controlli dei Carabinieri, scattati
due ordini di allontanamento
11 Ott 2025 Cremona incontra la Cina
concerto al Filo per beneficenza
11 Ott 2025 Rischio idraulico, esercitazione
della Protezione Civile di Cremona
11 Ott 2025 Code al rondò di Largo Moreni,
Granata: "Non starò a guardare"
Nazionali

Napoli, 35enne morto dopo scarica taser: 5 carabinieri indagati

(Adnkronos) – La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati i nomi di 5 carabinieri per la morte di Ihaza Anthony, il 35enne morto in ambulanza dopo essere stato immobilizzato dai carabinieri a Chiaia con una scarica di taser. Il reato contestato è eccesso colposo dell’uso legittimo di armi. L’autopsia sul corpo del giovane è stata fissata per l’inizio della prossima settimana. 

Da stabilire se ci sia nesso di casualità tra l’utilizzo dello strumento in dotazione all’Arma dei Carabinieri e la morte del 35enne, avvenuta dopo un intervento dei militari, giunti sul posto per una lite in famiglia. Tra gli accertamenti disposti, anche una perizia tecnica sul taser, che è stato sequestrato.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...