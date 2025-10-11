Un dono a favore della sicurezza e della prevenzione nei confronti di alunni, docenti e personale. Con una apposita targa, a Cr.Forma, nella sede di via Cesari, è stato ufficializzato il nuovo defibrillatore regalato alla scuola dal Rotary Cremona Po, in collaborazione con il Distretto 2050 del Rotary International. Presenti all’inaugurazione la direttrice generale Paola Brugnoli con la direttrice di Cremona Daniela Masucci e il team coinvolto nella formazione, il presidente Lorenzo Carmine Maffucci con i consiglieri Mauro Cenicola e Anna Acerbi, Roberto Frosi past President del Rotary Cremona Po e Roberto Dall’Olmo in rappresentanza del Distretto 2050 del Rotary International.

Alla donazione del defibrillatore è stata affiancata la formazione con Cremona Soccorso di ben 17 persone tra professori e personale amministrativo che ora hanno le competenze per utilizzare questo dispositivo che, se azionato tempestivamente, può salvare la vita. “La cultura della sicurezza – ha detto il presidente Lorenzo Carmine Maffucci – è una priorità per Cr.Forma. Una visione assolutamente condivisa dal personale che ha risposto con entusiasmo alla formazione proposta”. “Grazie al Rotary per la donazione del defibrillatore – ha proseguito la direttrice generale Paola Brugnoli – Come scuola abbiamo finanziato il corso a cui hanno partecipato 17 dipendenti che ora sono pronti e preparati ad intervenire in caso di emergenza”. “Siamo soddisfatti – hanno concordato i rappresentanti del Rotary Roberto Frosi e Roberto Dall’Olmo – per l’azione concreta di formazione del personale che è seguita alla donazione e che consentirà, non solo alla comunità scolastica, ma anche al territorio, di disporre di un nuovo punto dotato di defibrillatore, utilizzabile in emergenza dalla cittadinanza”. Anche così Cr.Forma prosegue nel suo impegno educativo a 360 gradi, ponendo al centro non solo l’apprendimento ma la salute, il benessere e la responsabilità civica.

