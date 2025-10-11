Ultime News

11 Ott 2025 STRADIVARIfestival: lunedì 13 ottobre
Capuçon, Soltani e Fujita
11 Ott 2025 Nuovo defibrillatore a Cr.Forma:
dono del Rotary Cremona Po
11 Ott 2025 FAI, beni aperti in città: fila
al “Campus Città di Cremona”
11 Ott 2025 Presentato il nuovo gruppo
provinciale di “Noi Moderati”
11 Ott 2025 Alle Ancelle nasce l’Unità Operativa
di Cure Palliative Domiciliari
Nazionali

Pace a Gaza, Hamas insiste con Israele: “Rilasciate anche Barghouti”

(Adnkronos) – Hamas “insiste” con i mediatori per “il rilascio” dei detenuti palestinesi che Israele ha rifiutato di liberare nell’ambito dell’accordo mediato dagli Stati Uniti, tra cui Marwan Barghouti e Ahmad Saadat, “e i negoziati” al riguardo “sono ancora in corso”. A dichiararlo, parlando con Al Jazeera, è stato Mousa Abu Marzouk, esponente di Hamas. Israele ha respinto diversi altri nomi proposti, ha affermato. Alla domanda se tra questi figurassero Abdullah Barghouti, Hassan Salama, Ibrahim Hamed e Abbas al-Sayyed, ha risposto affermativamente. A riferirne è il Times of Israel. 

