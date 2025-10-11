Pace a Gaza, Hamas insiste con Israele: “Rilasciate anche Barghouti”

(Adnkronos) – Hamas “insiste” con i mediatori per “il rilascio” dei detenuti palestinesi che Israele ha rifiutato di liberare nell’ambito dell’accordo mediato dagli Stati Uniti, tra cui Marwan Barghouti e Ahmad Saadat, “e i negoziati” al riguardo “sono ancora in corso”. A dichiararlo, parlando con Al Jazeera, è stato Mousa Abu Marzouk, esponente di Hamas. Israele ha respinto diversi altri nomi proposti, ha affermato. Alla domanda se tra questi figurassero Abdullah Barghouti, Hassan Salama, Ibrahim Hamed e Abbas al-Sayyed, ha risposto affermativamente. A riferirne è il Times of Israel.