Ultime News

11 Ott 2025 A Pizzighettone Kart Terapia
per tutti i soggetti fragili
11 Ott 2025 “Fluvius Art” a Isola Serafini:
il percorso di opere scultoree
11 Ott 2025 Largo Moreni, code da Castelvetro
Zanacchi: "Le condizioni per transitare ci sono"
11 Ott 2025 Viabilità Largo Moreni, Novità
a Cremona deposita interrogazione
11 Ott 2025 L'assessore Canale alla conferenza
sulla sicurezza urbana del PD Lombardia
Video Pillole

Picierno “Meloni? Nel dibattito pubblico occorre un altro linguaggio”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Io credo che in una polarizzazione violenta, come quella che osserviamo nel dibattito pubblico italiano, occorra ben altra misura, occorrano ben altre parole. Credo che una donna con un ruolo istituzionale, la Presidente del Consiglio italiano, debba utilizzare un altro linguaggio. Credo che sia profondamente sbagliato e ingiusto continuare ad alimentare questa radicalizzazione e questa polarizzazione del dibattito pubblico italiano”. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, a margine della “Festa dell’Ottimismo” organizzata dal ‘Foglio’ a Firenze.

eb/fsc/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...