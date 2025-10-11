Picierno “Meloni? Nel dibattito pubblico occorre un altro linguaggio”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Io credo che in una polarizzazione violenta, come quella che osserviamo nel dibattito pubblico italiano, occorra ben altra misura, occorrano ben altre parole. Credo che una donna con un ruolo istituzionale, la Presidente del Consiglio italiano, debba utilizzare un altro linguaggio. Credo che sia profondamente sbagliato e ingiusto continuare ad alimentare questa radicalizzazione e questa polarizzazione del dibattito pubblico italiano”. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, a margine della “Festa dell’Ottimismo” organizzata dal ‘Foglio’ a Firenze.

