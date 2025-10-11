Rai, Rossi “Ruolo centrale nell’economia e nella cultura italiana”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Oggi è stata l’occasione per raccontare ulteriormente il ruolo del servizio pubblico. Un ruolo centrale nell’economia, nella cultura e nell’industria della nostra nazione. È un modo per trasmettere anche i valori del servizio pubblico, che sono i valori che vedono nel futuro, ma anche nella ricerca dei nuovi linguaggi, lo spazio di pluralismo e di democrazia che sancisce la funzione della Rai”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, a margine della Festa dell’ottimismo de “Il Foglio”, organizzata a Firenze

