Ultime News

11 Ott 2025 Scoprire la Protezione Civile:
al via gli incontri al Ghisleri
11 Ott 2025 "24 minuti", doppio
appuntamento nel week end
11 Ott 2025 Attività ricreative per il vaccino
antiinfluenzale per i più piccoli
11 Ott 2025 Boccaccino, la parola ai curatori
della mostra-evento al Diocesano
10 Ott 2025 Quartiere Giordano Cadore,
positivo incontro in Comune
Nazionali

Regionali 2025, la Toscana domani e lunedì al voto

(Adnkronos) – La Regione Toscana al voto domenica 12 ottobre, dalle 7 alle 23, e lunedì 13 ottobre, dalle 7 alle 15, per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 26 ottobre e lunedì 27 ottobre si legge sul sito del Viminale. 

Sono oltre 3 milioni gli elettori toscani chiamati alle urne.  

A contendersi la carica di governatore della Toscana tre candidati. Il presidente della Regione uscente, candidato del campo largo di centrosinistra, Eugenio Giani, per il centrodestra il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e Antonella Bundu con il sostegno di Toscana Rossa, la lista che mette insieme Rifondazione comunista, Potere al Popolo e Possibile.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...