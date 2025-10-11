Ultime News

11 Ott 2025 A Pizzighettone Kart Terapia
per tutti i soggetti fragili
11 Ott 2025 “Fluvius Art” a Isola Serafini:
il percorso di opere scultoree
11 Ott 2025 Largo Moreni, code da Castelvetro
Zanacchi: "Le condizioni per transitare ci sono"
11 Ott 2025 Viabilità Largo Moreni, Novità
a Cremona deposita interrogazione
11 Ott 2025 L'assessore Canale alla conferenza
su sicurezza urbana PD Lombardia
Renzi “Meloni cintura nera di piagnisteo, estremizza pensiero altri “

FIRENZE (ITALPRESS) – “Noi abbiamo accolto a Firenze la Presidente del Consiglio con grande rispetto, abbiamo fatto una piazza che era grande quanto la piazza di San Lorenzo, abbiamo portato tante persone, abbiamo fatto le nostre proposte per la Toscana. La Presidente ha questa caratteristica che estremizza sempre il pensiero degli altri e fa la vittima, ed è cintura nera di piagnisteo, frigna a reti unificate. Il mio suggerimento al Presidente del Consiglio è di guardare la realtà”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della Festa dell’ottimismo de “Il Foglio”, organizzata a Firenze

