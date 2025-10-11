Ultime News

11 Ott 2025 STRADIVARIfestival: lunedì 13 ottobre
Capuçon, Soltani e Fujita
11 Ott 2025 Nuovo defibrillatore a Cr.Forma:
dono del Rotary Cremona Po
11 Ott 2025 FAI, beni aperti in città: fila
al “Campus Città di Cremona”
11 Ott 2025 Presentato il nuovo gruppo
provinciale di “Noi Moderati”
11 Ott 2025 Alle Ancelle nasce l’Unità Operativa
di Cure Palliative Domiciliari
Scoperto laboratorio per produzione di marijuana, un arresto a Verona

VERONA (ITALPRESS) – Individuato dalla polizia un laboratorio per la produzione di marijuana e hashish ed una piantagione di circa 1000 piantine di cannabis in una frazione di Verona, poco distante dal centro. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica ed condotta dagli agenti della Squadra Mobile scaligera, ha portato ad un arresto e al sequestro di un ingente quantitativo di cannabinoidi.

tvi/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

