Ultime News

11 Ott 2025 Viabilità Largo Moreni, Novità
a Cremona deposita interrogazione
11 Ott 2025 L'assessore Canale alla conferenza
sulla sicurezza urbana del PD Lombardia
11 Ott 2025 Sfratti in calo, ma
aumentano le esecuzioni
11 Ott 2025 Mezza Maratona di Cremona
è già boom di iscrizioni
11 Ott 2025 Controlli dei Carabinieri, scattati
due ordini di allontanamento
Nazionali

Sinner, quando torna in campo? Jannik parte per il Six Kings Slam

(Adnkronos) –
Quando gioca Sinner? Il tennista azzurro è pronto a tornare in campo dopo il ritiro per crampi al Masters 1000 di Shanghai. Sinner riprenderà la corsa che lo porterà alle Atp Finals di Torino, in programma dal 9 al 16 novembre, giocando il ricchissimo torneo esibizione ‘Six Kings Slam’, a cui arriverà da campione in carica, di scena a Riad dal 15 al 18 ottobre. 

La partenza di Sinner per l’Arabia Saudita è prevista per la giornata di domani, domenica 12 ottobre, e il debutto sarà contro il greco Stefanos Tsitsipas, nel primo dei due quarti di finale previsti, mentre Djokovic e Alcaraz sono già qualificati, grazie al maggior numero di Slam vinti rispetto agli altri partecipanti, alle semifinale. Nel penultimo atto del torneo Sinner potrebbe sfidare proprio il serbo, eliminato a sorpresa dalla ‘favola’ Vacherot a Shanghai.
 

Il ritorno in campo di Sinner è quindi previsto per mercoledì 15 ottobre alle 18.30 ora italiana, seguito dall’altro quarto di finale tra lo statunitense Taylor Fritz e il tedesco Alexander Zverev. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...