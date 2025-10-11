Sisto “Lavorariamo per migliorare la vita delle comunità isolane”

LIPARI (MESSINA) (ITALPRESS) – “Una riflessione importante agli Stati Generali delle Isole Minori. Stiamo facendo tante cose, stiamo cercando di aiutare la comunità isolana a riunirsi al continente in maniera sempre più efficace e costante. Certo, ci sono dei problemi, inutile nasconderlo, dobbiamo lavorare insieme. Non è solo un discorso trasportistico, ma di vivere l’isola come un cittadino del continente”. Così Luca Sisto, direttore generale Confitarma, a margine degli Stati Generali delle Isole Minori Marine a Lipari.

