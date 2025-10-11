Ultime News

11 Ott 2025 Viabilità Largo Moreni, Novità
a Cremona deposita interrogazione
11 Ott 2025 L'assessore Canale alla conferenza
sulla sicurezza urbana del PD Lombardia
11 Ott 2025 Sfratti in calo, ma
aumentano le esecuzioni
11 Ott 2025 Mezza Maratona di Cremona
è già boom di iscrizioni
11 Ott 2025 Controlli dei Carabinieri, scattati
due ordini di allontanamento
Nazionali

Uccide la moglie 89enne malata di demenza senile e si getta dal balcone: la tragedia a Mirandola

(Adnkronos) – Omicidio suicidio nella mattinata di oggi, sabato 11 ottobre, a Mirandola, nel Modenese dove un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 anni e si è poi lanciato dal balcone. La donna a quanto si apprende soffriva di demenza senile.  

Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato locale che hanno avviato e indagini. Martedì scorso, sempre nel Modenese, a Castelfranco Emilia, un uomo di 92 anni aveva ucciso a coltellate la moglie di 88 anni, anche lei affetta da Alzheimer, per poi lanciarsi dal balcone.  

