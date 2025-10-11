Ultime News

11 Ott 2025 Viabilità Largo Moreni, Novità
a Cremona deposita interrogazione
11 Ott 2025 L'assessore Canale alla conferenza
sulla sicurezza urbana del PD Lombardia
11 Ott 2025 Sfratti in calo, ma
aumentano le esecuzioni
11 Ott 2025 Mezza Maratona di Cremona
è già boom di iscrizioni
11 Ott 2025 Controlli dei Carabinieri, scattati
due ordini di allontanamento
Video Pillole

Università, Bernini “Troppe occupazioni, si viola diritto allo studio”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando sulla programmazione triennale dei fondi dell’Università, dell’enti di Ricerca e dell’Alta formazione, per evitare che ci siano degli andamenti sinusoidali, vogliamo dare una continuità al finanziamento dell’Università, della Ricerca e dell’Alta formazione”. Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine della Festa dell’ottimismo de “Il Foglio” a Firenze. “Le nostre parole chiave sono semplificazione, fondi e inclusività”, ha aggiunto. “Le occupazioni sono troppe: ho scritto una lettera a tutti i rettori dicendo che dobbiamo provvedere a tutto questo, un eccesso di occupazione significa privazione di un diritto fondamentale, che è il diritto allo studio”.
eb/fsc/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...