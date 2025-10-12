Ultime News

Casasco “Isole minori non chiedono assistenza ma pari opportunità”

LIPARI (MESSINA) (ITALPRESS) – “Io credo che le isole minori, loro sindaci e la loro popolazione non chiedano assistenza, ma pari opportunità per competere sul piano della crescita economica e sociale della propria comunità e dei propri territori”. Così Maurizio Casasco, presidente della commissione vigilanza anagrafe tributaria della Camera, intervenendo agli “Stati Generali delle isole minori marine” in corso a Lipari.
