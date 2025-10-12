Ultime News

12 Ott 2025 Willis trascina la Vanoli
alla vittoria con Sassari
12 Ott 2025 In 200mila alla Marcia Perugia
Assisi: presente anche Cremona
12 Ott 2025 Juvi vince in rimonta a Roseto
Garrett trascina con 30 punti
12 Ott 2025 Successo per la 16a Mostra
Micologica Città di Cremona
12 Ott 2025 "Ruote d'epoca" del
Cavec a CremonaDue
Nazionali

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi genitori bis: “Benvenuto al mondo Leonardo”

(Adnkronos) –
Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono diventati genitori per la seconda volta. Con un post condiviso su Instagram, la coppia di Uomini e Donne ha dato il benvenuto al secondogenito, il piccolo Leonardo nato ieri, sabato 11 ottobre.  

Leonardo Maria arriva tre anni dopo la nascita della primogenita Maria Vittoria. I due genitori hanno annunciato la nascita con un video in cui mostrano la manina del neonato: “Benvenuto al mondo Leonardo Maria Riccardi”, hanno scritto a corredo.  

 

L’ex corteggiatrice aveva annunciato la seconda gravidanza lo scorso 13 maggio con un post su Instagram: “Sta arrivando lui. Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre. Arriverà a portare scompiglio, risate nuove, notti più corte…ma anche un amore che non si può spiegare. Un amore che non si divide, ma che si moltiplica e che fa esplodere di gioia la nostra famiglia”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...