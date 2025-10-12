Ultime News

12 Ott 2025 Largo Moreni, FI: richiesta atti
per verificare correttezza progetto
12 Ott 2025 In 600 per la terza edizione
di "Camminando un Po"
12 Ott 2025 Infortuni lavorativi: drammatica
escalation in sanità e servizi sociali
12 Ott 2025 Soncino, lavori terminati: le scale
del naviglio portate a nuova vita
12 Ott 2025 Cremonese, mister Nicola
è tra i "Re dei cambi" in Serie A
Video Pillole

Isole minori, Ciriani “Tema di marginalità dentro altre marginalità”

LIPARI (MESSINA) (ITALPRESS) – “Bisogna prendere in mano la questione delle isole minori, perché sono un tema di marginalità dentro la marginalità di altri territori, troppo a lungo dimenticati. E’ intenzione del Governo fare in modo che questo declino non diventi un destino”. Lo ha detto il ministro Luca Ciriani, a margine degli Stati Generali delle Isole minori, che si sono tenuti a Lipari.
abr/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...