Liam Gallagher nonno a 53 anni: la figlia Molly ha dato alla luce il piccolo Rudy

(Adnkronos) –
Liam Gallagher è diventato nonno a 53 anni. Il frontman degli Oasis ha dato il benvenuto al suo primo nipotino. Ad annunciare la nascita del maschietto è stata la figlia del cantante, Molly Moorish, 27 anni, che ha condiviso la notizia su Instagram.  

La didascalia dice solo, “A message to you, Rudy” (un messaggio per te, Rudy), svelando così il nome del primo figlio, nato dall’amore con Nathaniel Phillips, calciatore del Celtic Glasgow. 

 

 

Molly è nata nel 1998 da una breve relazione tra il frontman degli Oasis – all’epoca sposato con Patsy Kensit – e la cantante Lisa Moorish.  

“Non l’ho mai vista, ma sarebbe benvenuta nel mio mondo”, aveva dichiarato nel 2017 in un’intervista a GQ Gallagher, che ha sempre provveduto al suo mantenimento. Molly ha conosciuto e incontrato il padre solo nel 2018, quando aveva ormai 21 anni. 

