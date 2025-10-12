Ultime News

12 Ott 2025 Welfare: bilancio e nuove sfide
per Fondazione Città di Cremona
11 Ott 2025 A Pizzighettone Kart Terapia
per tutti i soggetti fragili
11 Ott 2025 “Fluvius Art” a Isola Serafini:
il percorso di opere scultoree
11 Ott 2025 Code al rondò, Zanacchi: “Ci sono
le condizioni per transitare"
11 Ott 2025 Viabilità Largo Moreni, Novità
a Cremona deposita interrogazione
Nazionali

Omicidio a Palermo, il testimone: “Paolo stava lavorando e ha visto il branco. Poi l’inferno”

(Adnkronos) – Paolo Taormina, ucciso stanotte a Palermo, “stava lavorando nel suo locale quando ha visto che il branco si è accanito su un ragazzino, pestandolo a sangue. A quel punto è uscito e ha chiesto di smetterla. Poco dopo è successo l’inferno”. A parlare è uno dei ragazzi che la notte scorsa erano davanti al locale Scruscio, dove è avvenuto l’omicidio del ragazzo di 21 anni, ucciso con un colpo di pistola in fronte dopo avere chiesto al gruppo di ragazzi di allontanarsi.  

I carabinieri stanno ascoltando diversi testimoni. Decine le persone che vengono sentite in queste ore e che raccontano, come si apprende, della rissa e del pestaggio di un ragazzo da parte del branco, dell’intervento della vittima e poi dei colpi di pistola. I militari stanno intanto visionando le videocamere di videosorveglianza dei numerosi locali della zona in cui è avvenuto l’omicidio in cerca di indizi. ﻿ 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...