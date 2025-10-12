Omicidio a Palermo, Lagalla “Fatto che sconvolge la città”





PALERMO (ITALPRESS) – “E’ inimmaginabile che un ragazzo possa uscire da casa con una pistola in tasca per una serata di divertimento e intrattenimento, e che si possa spingere fino a punire chi ha la semplice colpa di portare pace all’interno di una rissa”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, parlando con i cronisti dell’omicidio di Paolo Taormina, 21enne, ucciso in pieno centro storico dopo aver tentato di sedare una rissa. “E’ un fatto che sconvolge la città e che troverà un’immediata risposta dalle forze dell’ordine, e che interroga tutte le istituzioni ancora una volta su tutti quegli adempimenti che, ulteriormente a quelli già assunti in questi mesi, potranno essere ulteriormente potenziati”, ha aggiunto.

