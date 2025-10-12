Ultime News

12 Ott 2025 Largo Moreni, FI: richiesta atti
per verificare correttezza progetto
12 Ott 2025 In 600 per la terza edizione
di "Camminando un Po"
12 Ott 2025 Infortuni lavorativi: drammatica
escalation in sanità e servizi sociali
12 Ott 2025 Soncino, lavori terminati: le scale
del naviglio portate a nuova vita
12 Ott 2025 Cremonese, mister Nicola
è tra i "Re dei cambi" in Serie A
Nazionali

Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine

(Adnkronos) – Posto di frontiera di Krynki, al confine tra la Polonia e la Bielorussia. Un soldato bielorusso riprende un gruppo di giornalisti italiani in visita ad un tratto della barriera costruita dopo il 2021 per fermare gli attraversamenti illegali di migranti. Dal primo gennaio al 5 ottobre del 2025, ci sono stati poco meno di 26mila tentativi. 

 

