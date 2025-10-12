Nazionali
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine
(Adnkronos) – Posto di frontiera di Krynki, al confine tra la Polonia e la Bielorussia. Un soldato bielorusso riprende un gruppo di giornalisti italiani in visita ad un tratto della barriera costruita dopo il 2021 per fermare gli attraversamenti illegali di migranti. Dal primo gennaio al 5 ottobre del 2025, ci sono stati poco meno di 26mila tentativi.
