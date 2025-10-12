Ultime News

12 Ott 2025 Nuovi Maestri del Lavoro
Consegnate le Stelle al Merito
12 Ott 2025 Largo Moreni, FI: richiesta atti
per verificare correttezza progetto
12 Ott 2025 In 600 per la terza edizione
di "Camminando un Po"
12 Ott 2025 Infortuni lavorativi: drammatica
escalation in sanità e servizi sociali
12 Ott 2025 Soncino, lavori terminati: le scale
del naviglio portate a nuova vita
Nazionali

Sciame di calabroni attacca 30 persone nel Torinese, paura al parco della Mandria

(Adnkronos) – Paura nel Torinese, dove una
trentina di persone sono state attaccate da uno sciame di calabroni. Il fatto è accaduto nell’area del parco della Mandria.  

Quasi tutte le persone sono state punte ma solo una è stata trasportata in ospedale, in condizioni non preoccupanti. Sul posto, dove era in corso una gara, sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...