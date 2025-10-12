Ultime News

12 Ott 2025 Nuovi Maestri del Lavoro
Consegnate le Stelle al Merito
12 Ott 2025 Largo Moreni, FI: richiesta atti
per verificare correttezza progetto
12 Ott 2025 In 600 per la terza edizione
di "Camminando un Po"
12 Ott 2025 Infortuni lavorativi: drammatica
escalation in sanità e servizi sociali
12 Ott 2025 Soncino, lavori terminati: le scale
del naviglio portate a nuova vita
Nazionali

Terremoto in Friuli, scossa 3.1 in provincia di Udine

(Adnkronos) – Questa mattina alle 9.45 una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata in Friuli con epicentro tra i comuni di Preone e Verzegnis, in provincia di Udine. La profondità è stata calcolata a 10.2 km.  

“La centrale unica di risposta NUE 112 e la Sala operativa regionale presso la Centrale operativa della Protezione civile a Palmanova hanno risposto a una sola richiesta di informazioni ma non sono state ricevute segnalazioni di danni a persone o a cose” comunica la Regione in una nota. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...