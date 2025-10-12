Ultime News

12 Ott 2025 Willis trascina la Vanoli
alla vittoria con Sassari
12 Ott 2025 Partecipazione record alla Perugia
Assisi: presente anche Cremona
12 Ott 2025 Juvi vince in rimonta a Roseto
Garrett trascina con 30 punti
12 Ott 2025 Successo per la 16a Mostra
Micologica Città di Cremona
12 Ott 2025 "Ruote d'epoca" del
Cavec a CremonaDue
Nazionali

Usa, sparatoria in un ristorante della Carolina del Sud: almeno 4 morti

(Adnkronos) –
Almeno quattro persone sono state uccise in una sparatoria in un ristorante sull’isola di St Helena nella Carolina del Sud, dove un aggressore ha aperto il fuoco poco dopo la mezzanotte di domenica, ha riferito la polizia locale in un comunicato. Centinaia di persone si trovavano all’interno del ristorante in quel momento. Altre quattro sono state ricoverate in ospedale con ferite potenzialmente mortali, e almeno altre 20 sono rimaste ferite, hanno aggiunto le autorità. L’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Beaufort non ha fornito ulteriori dettagli sull’incidente, comprese le circostanze della sparatoria o un possibile movente. 

