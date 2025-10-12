Verissimo, ospiti e interviste oggi domenica 12 ottobre

(Adnkronos) – Oggi, domenica 28 settembre, torna su Canale 5 ‘Verissimo’ con il secondo appuntamento del weekend. Alla conduzione Silvia Toffanin, che quest’anno festeggia i suoi vent’anni alla guida del talk show. Al centro della nuova stagione tanti ospiti con i loro racconti, i progetti, le emozioni e gli aspetti meno conosciuti della loro vita.

Silvia Toffanin intervisterà un simbolo del cinema italiano: Ornella Muti. E da un mito del nostro cinema a un’icona della musica, ora tra i giudici su Canale 5 di ‘Io Canto Family’: Patty Pravo. A Verissimo anche l’attrice Miriam Leone, dal 16 ottobre al cinema con il film ‘Amata’.

Inoltre, spazio al campione Mattia Bottolo, protagonista, con la Nazionale Maschile, degli ultimi Mondiali di Volley e al racconto di Paola Caruso. E ancora, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, coppia nata a ‘Uomini e donne’, rivivranno con il pubblico le emozioni del loro recente matrimonio.

Infine, in studio Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. L’uomo, ad oggi, è l’unico indagato per la morte della moglie.