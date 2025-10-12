In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile 2025, istituita in corrispondenza della Giornata Internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali indetta dall’Onu per lunedì 13 ottobre, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha riproposto le attività formative e informative rivolte alla cittadinanza.

In particolare, il Comando dei Vigili del Fuoco di Cremona ha organizzato nel fine settimana due giornate di apertura al pubblico alla Caserma di via Nazario Sauro 14.

Un’iniziativa che si è posta come obiettivi quello di far conoscere da vicino le attività istituzionali dei Vigili del Fuoco, oltre a quello di sensibilizzare la collettività sui temi della protezione civile, della resilienza e della riduzione dei rischi, favorendo il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle diverse componenti della società civile.

“Anche quest’anno i Vigili del Fuoco, nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile, ha aperto la propria sede operativa alla cittadinanza – ha spiegato Antonio Matarazzo, Ispettore Antincendi dei Vigili del Fuoco di Cremona -. L’iniziativa offre a tutti l’opportunità di conoscere il nostro lavoro e le nostre attrezzature, ma vuole anche sensibilizzare la cittadinanza stessa sul ruolo che il Corpo Nazionale ricopre nel servizio di soccorso e nella prevenzione incendi”.

L’apertura della sede operativa ha richiamato tantissime persone, soprattutto famiglie con bambini al seguito. Per l’occasione è andata in scena una simulazione di intervento su incidente stradale.

Mauro Maffezzoni

