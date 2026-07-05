Riciclaggio e segnalazioni di operazioni sospette: il dato cremonese tra i più bassi del Nord Italia

Rimane modesto il numero delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) in provincia di Cremona. E’ quanto emerge dai dati del 2025, dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), istituita presso la Banca d’Italia, nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio. Un quadro nel quale la provincia di Cremona conta “solo” 472 Segnalazioni di Operazioni Sospette, nel 2025, collocandosi nelle posizioni basse nella graduatoria nazionale, all’ 82° posto. Una graduatoria aperta da Milano, con 18.546 SOS, Napoli (13.846), Roma (13.276), Torino (4.855), Brescia (3.341), Caserta (3.089), Salerno (2.792) e Palermo, con 2.695 Segnalazioni di Operazioni Sospette nel 2025.

Le 472 operazioni sospette segnalate in provincia di Cremona, nel 2025, sono meno delle 499 ricevute nel 2024 (-5,4%), un valore che, anche in questo caso, colloca la provincia tra le meno “segnalate”; un dato importante se consideriamo che, a livello nazionale le SOS tra il 2024 e il 2025 sono aumentate del +11,5%, arrivando a quota 162.058.

Le province limitrofe, paragonabili per dimensione demografica, ossia Mantova, Piacenza, Parma e Lodi, contano, nel 2025, rispettivamente 597, 578, 1068 e 341 Segnalazioni di Operazioni Sospette, a fronte delle 472 di Cremona.

Le SOS della provincia di Cremona, nel 2025, rapportate alla popolazione residente, sono state 133 per ogni 100 mila abitanti, a fronte delle 146 di Mantova, delle 201 di Piacenza, delle 233 di Parma e delle 147 di Lodi. A conferma della condizione relativamente migliore della provincia di Cremona.

Nel complesso delle province italiane, considerando Segnalazioni di Operazioni Sospette in rapporto alla popolazione residente, Cremona, con 133 SOS per ogni 100 mila abitanti, si colloca nelle ultime posizioni, al 97° posto, tra le migliori province del Nord, preceduta solo da Sondrio (114 x 100 mila abitanti). In testa a questa graduatoria con numeri ben diversi: Milano (570 SOS x 100 mila abitanti), Prato (542), Napoli (469), Reggio Emilia (424), Trieste (358), Crotone (353), Caserta (340), Roma (314), Biella (313) e anche Cagliari, Imperia, Siena, Rimini, Salerno Firenze e Brescia (263) e un’altra ottantina di province.

Ad alimentare il data base dell’UIF sono un’ampia platea di soggetti, costituita da intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari professionisti, obbligati a portare a conoscenza della UIF, mediante l’invio di una segnalazione le operazioni sospette. Operazioni per le quali “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa “.

Il sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità e natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsiasi altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o dell’attività svolta dai soggetti cui le operazioni sono riferite.

La UIF fornisce i risultati degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorità di vigilanza di settore, al Ministero dell’economia e delle finanze, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Ministero della giustizia, alla Direzione Nazionale Antimafia, Antiterrorismo, Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) per la verifica dell’eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso.

Seguendo il denaro, attraverso le Segnalazioni di Operazioni Sospette, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia documenta puntualmente i movimenti di denaro sospetti e ci restituisce, quindi, un quadro allarmante.

Del resto, per il 2025, si documentano 162.058 segnalazioni si operazioni sospette, +11,5% rispetto alle 145.401 del 2024, un dato inferiore alle 150.418 del 2023. Numeri comunque sempre importanti. La distribuzione territoriale delle SOS a predisposta dall’UIF, nel 2025, evidenzia come, delle 162.058 SOS registrate, il 19,5% delle segnalazioni ha riguardato la Lombardia, seguita da Campania (12,9%), Lazio (9,8%), Emilia Romagna (6,9%), Veneto (6,5%) e Sicilia (5,6%), con un considerevole incremento dell’operatività sospetta online, con oltre 11 mila SOS, l’8,9% del totale.

Giovanni Falcone diceva che bisognava seguire i soldi, “follow the money”, per capire le mafie e la loro evoluzione, con la progressiva estensione della propria influenza nelle regioni del Nord. E, tra le Segnalazioni di Operazioni Sospette, di denaro ne circola tanto poiché, complessivamente, gli importi delle operazioni segnalate nel 2025 superano i 101 miliardi di euro.

Segnalazioni di operazioni sospette (SOS) per provincia – anno 2025

Fonte: UIF – Banca d’Italia. Province ordinate per numero di SOS ogni 100.000 abitanti.

Provincia N° SOS SOS ogni 100.000 abitanti Popolazione residente Milano 18.546 570 3.253.111 Prato 1.415 542 261.152 Napoli 13.846 469 2.954.847 Reggio nell’Emilia 2.258 424 532.157 Trieste 816 358 227.840 Crotone 571 353 161.765 Caserta 3.089 340 909.493 Roma 13.276 314 4.224.901 Biella 527 313 168.223 Cagliari 1.148 276 415.866 Imperia 577 275 209.848 Siena 710 274 259.502 Rimini 916 268 341.244 Salerno 2.792 265 1.053.302 Firenze 2.618 265 988.494 Brescia 3.341 263 1.271.759 Ascoli Piceno 521 260 200.202 Modena 1.790 252 711.502 Vicenza 2.084 244 855.212 Reggio di Calabria 1.234 242 510.590 Venezia 1.993 239 834.077 Rovigo 541 238 227.183 Parma 1.068 233 457.509 Catanzaro 782 231 338.160 Macerata 694 230 301.689 Genova 1.873 228 820.691 Bologna 2.312 226 1.024.290 Palermo 2.695 225 1.195.307 Foggia 1.317 224 587.785 Fermo 371 222 166.772 Torino 4.855 220 2.204.779 Bolzano/Bozen 1.171 216 542.134 Monza e della Brianza 1.899 215 883.396 Sassari 1.009 214 470.588 Padova 1.985 212 934.540 Massa-Carrara 394 211 186.637 Vercelli 347 209 166.166 Verona 1.933 208 930.842 Bergamo 2.319 207 1.119.233 Alessandria 841 206 408.063 Forlì-Cesena 810 205 394.337 Trento 1.109 202 548.684 Pescara 628 202 311.563 Catania 2.147 201 1.067.550 Piacenza 578 201 287.745 Latina 1.128 199 567.130 Vibo Valentia 295 197 149.922 Ravenna 758 195 387.743 Lecce 1.481 194 761.927 Ferrara 659 194 340.482 Aosta 237 193 122.554 Verbano-Cusio-Ossola 295 193 152.677 Teramo 574 191 299.835 Pistoia 555 191 290.867 Avellino 748 190 393.093 Treviso 1.666 190 878.341 Frosinone 868 189 460.266 Siracusa 713 186 382.450 Pordenone 577 185 311.114 Savona 495 185 266.910 Pisa 773 184 419.588 Barletta-Andria-Trani 692 184 375.933 Asti 381 184 207.059 Messina 1.085 183 594.074 Brindisi 682 183 373.631 Grosseto 391 182 214.863 Isernia 142 182 78.217 Benevento 466 181 257.968 Novara 657 180 365.930 Ragusa 579 179 323.144 L’Aquila 505 176 286.765 Lucca 669 176 379.957 Bari 2.131 175 1.218.073 Ancona 786 170 461.613 Cosenza 1.131 170 667.134 Como 1.007 168 598.562 Trapani 690 168 410.602 Agrigento 683 168 407.041 Varese 1.478 167 884.801 Perugia 1.060 167 635.988 Cuneo 968 166 582.109 Pavia 899 165 546.023 La Spezia 353 165 214.539 Udine 846 164 515.825 Pesaro e Urbino 569 163 349.556 Taranto 891 163 547.928 Livorno 528 163 324.893 Arezzo 535 161 333.269 Gorizia 221 159 138.717 Matera 295 157 187.754 Belluno 305 155 197.265 Terni 330 154 214.639 Caltanissetta 369 152 243.501 Lodi 341 147 231.481 Mantova 597 146 408.715 Oristano 211 144 146.785 Lecco 448 134 334.211 Cremona 472 133 355.134 Viterbo 399 130 307.812 Potenza 433 128 337.527 Campobasso 266 128 207.723 Chieti 464 126 369.059 Nuoro 244 126 194.081 Sondrio 205 114 179.268 Enna 158 104 151.525 Rieti 143 96 149.335 Sud Sardegna 229 70 327.170

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