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Cronaca

Riciclaggio e segnalazioni di operazioni sospette: il dato cremonese tra i più bassi del Nord Italia

di Elio Montanari

Nel 2025 le SOS sono state 133 per ogni 100 mila abitanti, a fronte delle 146 di Mantova, delle 201 di Piacenza, delle 233 di Parma e delle 147 di Lodi

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Rimane modesto il numero delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) in provincia di Cremona. E’ quanto emerge dai dati del 2025, dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), istituita presso la Banca d’Italia, nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio. Un quadro nel quale la provincia di Cremona conta “solo” 472 Segnalazioni di Operazioni Sospette, nel 2025, collocandosi nelle posizioni basse nella graduatoria nazionale, all’ 82° posto. Una graduatoria aperta da Milano, con 18.546 SOS,  Napoli (13.846), Roma (13.276), Torino (4.855), Brescia (3.341), Caserta (3.089), Salerno (2.792) e Palermo, con 2.695 Segnalazioni di Operazioni Sospette nel 2025.

Le 472 operazioni sospette segnalate in provincia di Cremona, nel 2025, sono meno delle 499 ricevute nel 2024 (-5,4%), un valore che, anche in questo caso, colloca la provincia tra le meno “segnalate”; un dato importante se consideriamo che, a livello nazionale le SOS tra il 2024 e il 2025 sono aumentate del +11,5%, arrivando a quota 162.058.

Le province limitrofe, paragonabili per dimensione demografica, ossia Mantova, Piacenza, Parma e Lodi, contano, nel 2025, rispettivamente 597, 578, 1068 e 341 Segnalazioni di Operazioni Sospette, a fronte delle 472 di Cremona.
Le SOS della provincia di Cremona, nel 2025, rapportate alla popolazione residente, sono state 133 per ogni 100 mila abitanti, a fronte delle  146 di Mantova, delle 201 di Piacenza, delle 233 di Parma e delle 147 di Lodi.  A conferma della condizione relativamente migliore della provincia di Cremona.

Nel complesso delle province italiane, considerando Segnalazioni di Operazioni Sospette in rapporto alla popolazione residente, Cremona, con 133 SOS per ogni 100 mila abitanti, si colloca nelle ultime posizioni, al 97° posto, tra le migliori province del Nord, preceduta solo da Sondrio (114 x 100 mila abitanti). In testa a questa graduatoria con numeri ben diversi: Milano (570 SOS x 100 mila abitanti), Prato (542), Napoli (469), Reggio Emilia (424), Trieste (358), Crotone (353), Caserta (340), Roma (314), Biella (313) e anche Cagliari, Imperia, Siena, Rimini, Salerno Firenze e Brescia (263) e un’altra ottantina di province.

Tratta da: Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria per l’Italia. Quaderni dell’antiriciclaggio. Statistiche. Segnalazioni di operazioni sospette. 2-2025

 

Ad alimentare il data base dell’UIF sono un’ampia platea di soggetti, costituita da intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari professionisti, obbligati a portare a conoscenza della UIF, mediante l’invio di una segnalazione le operazioni sospette. Operazioni per le quali “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa “.

Il sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità e natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsiasi altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o dell’attività svolta dai soggetti cui le operazioni sono riferite.
La UIF fornisce i risultati degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorità di vigilanza di settore, al Ministero dell’economia e delle finanze, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Ministero della giustizia, alla Direzione Nazionale Antimafia, Antiterrorismo, Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV)  per la verifica dell’eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso.

Seguendo il denaro, attraverso le Segnalazioni di Operazioni Sospette, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia documenta puntualmente i movimenti di denaro sospetti e ci restituisce, quindi, un quadro allarmante.
Del resto, per il 2025, si documentano 162.058 segnalazioni si operazioni sospette, +11,5% rispetto alle 145.401 del 2024, un dato inferiore alle 150.418 del 2023. Numeri comunque sempre importanti. La distribuzione territoriale delle SOS a predisposta dall’UIF, nel 2025, evidenzia come, delle 162.058 SOS registrate, il 19,5% delle segnalazioni ha riguardato la Lombardia, seguita da Campania (12,9%), Lazio (9,8%), Emilia Romagna (6,9%), Veneto (6,5%) e Sicilia (5,6%), con un considerevole incremento dell’operatività sospetta online, con oltre 11 mila SOS, l’8,9% del totale.

Giovanni Falcone diceva che bisognava seguire i soldi, “follow the money”, per capire le mafie e la loro evoluzione, con la progressiva estensione della propria influenza nelle regioni del Nord. E, tra le Segnalazioni di Operazioni Sospette, di denaro ne circola tanto poiché, complessivamente, gli importi delle operazioni segnalate nel 2025 superano i 101 miliardi di euro.

Segnalazioni di operazioni sospette (SOS) per provincia – anno 2025

Fonte: UIF – Banca d’Italia. Province ordinate per numero di SOS ogni 100.000 abitanti.

Provincia N° SOS SOS ogni 100.000 abitanti Popolazione residente
Milano 18.546 570 3.253.111
Prato 1.415 542 261.152
Napoli 13.846 469 2.954.847
Reggio nell’Emilia 2.258 424 532.157
Trieste 816 358 227.840
Crotone 571 353 161.765
Caserta 3.089 340 909.493
Roma 13.276 314 4.224.901
Biella 527 313 168.223
Cagliari 1.148 276 415.866
Imperia 577 275 209.848
Siena 710 274 259.502
Rimini 916 268 341.244
Salerno 2.792 265 1.053.302
Firenze 2.618 265 988.494
Brescia 3.341 263 1.271.759
Ascoli Piceno 521 260 200.202
Modena 1.790 252 711.502
Vicenza 2.084 244 855.212
Reggio di Calabria 1.234 242 510.590
Venezia 1.993 239 834.077
Rovigo 541 238 227.183
Parma 1.068 233 457.509
Catanzaro 782 231 338.160
Macerata 694 230 301.689
Genova 1.873 228 820.691
Bologna 2.312 226 1.024.290
Palermo 2.695 225 1.195.307
Foggia 1.317 224 587.785
Fermo 371 222 166.772
Torino 4.855 220 2.204.779
Bolzano/Bozen 1.171 216 542.134
Monza e della Brianza 1.899 215 883.396
Sassari 1.009 214 470.588
Padova 1.985 212 934.540
Massa-Carrara 394 211 186.637
Vercelli 347 209 166.166
Verona 1.933 208 930.842
Bergamo 2.319 207 1.119.233
Alessandria 841 206 408.063
Forlì-Cesena 810 205 394.337
Trento 1.109 202 548.684
Pescara 628 202 311.563
Catania 2.147 201 1.067.550
Piacenza 578 201 287.745
Latina 1.128 199 567.130
Vibo Valentia 295 197 149.922
Ravenna 758 195 387.743
Lecce 1.481 194 761.927
Ferrara 659 194 340.482
Aosta 237 193 122.554
Verbano-Cusio-Ossola 295 193 152.677
Teramo 574 191 299.835
Pistoia 555 191 290.867
Avellino 748 190 393.093
Treviso 1.666 190 878.341
Frosinone 868 189 460.266
Siracusa 713 186 382.450
Pordenone 577 185 311.114
Savona 495 185 266.910
Pisa 773 184 419.588
Barletta-Andria-Trani 692 184 375.933
Asti 381 184 207.059
Messina 1.085 183 594.074
Brindisi 682 183 373.631
Grosseto 391 182 214.863
Isernia 142 182 78.217
Benevento 466 181 257.968
Novara 657 180 365.930
Ragusa 579 179 323.144
L’Aquila 505 176 286.765
Lucca 669 176 379.957
Bari 2.131 175 1.218.073
Ancona 786 170 461.613
Cosenza 1.131 170 667.134
Como 1.007 168 598.562
Trapani 690 168 410.602
Agrigento 683 168 407.041
Varese 1.478 167 884.801
Perugia 1.060 167 635.988
Cuneo 968 166 582.109
Pavia 899 165 546.023
La Spezia 353 165 214.539
Udine 846 164 515.825
Pesaro e Urbino 569 163 349.556
Taranto 891 163 547.928
Livorno 528 163 324.893
Arezzo 535 161 333.269
Gorizia 221 159 138.717
Matera 295 157 187.754
Belluno 305 155 197.265
Terni 330 154 214.639
Caltanissetta 369 152 243.501
Lodi 341 147 231.481
Mantova 597 146 408.715
Oristano 211 144 146.785
Lecco 448 134 334.211
Cremona 472 133 355.134
Viterbo 399 130 307.812
Potenza 433 128 337.527
Campobasso 266 128 207.723
Chieti 464 126 369.059
Nuoro 244 126 194.081
Sondrio 205 114 179.268
Enna 158 104 151.525
Rieti 143 96 149.335
Sud Sardegna 229 70 327.170

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