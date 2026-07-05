Riciclaggio e segnalazioni di operazioni sospette: il dato cremonese tra i più bassi del Nord Italia
Nel 2025 le SOS sono state 133 per ogni 100 mila abitanti, a fronte delle 146 di Mantova, delle 201 di Piacenza, delle 233 di Parma e delle 147 di Lodi
Rimane modesto il numero delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) in provincia di Cremona. E’ quanto emerge dai dati del 2025, dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), istituita presso la Banca d’Italia, nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio. Un quadro nel quale la provincia di Cremona conta “solo” 472 Segnalazioni di Operazioni Sospette, nel 2025, collocandosi nelle posizioni basse nella graduatoria nazionale, all’ 82° posto. Una graduatoria aperta da Milano, con 18.546 SOS, Napoli (13.846), Roma (13.276), Torino (4.855), Brescia (3.341), Caserta (3.089), Salerno (2.792) e Palermo, con 2.695 Segnalazioni di Operazioni Sospette nel 2025.
Le 472 operazioni sospette segnalate in provincia di Cremona, nel 2025, sono meno delle 499 ricevute nel 2024 (-5,4%), un valore che, anche in questo caso, colloca la provincia tra le meno “segnalate”; un dato importante se consideriamo che, a livello nazionale le SOS tra il 2024 e il 2025 sono aumentate del +11,5%, arrivando a quota 162.058.
Le province limitrofe, paragonabili per dimensione demografica, ossia Mantova, Piacenza, Parma e Lodi, contano, nel 2025, rispettivamente 597, 578, 1068 e 341 Segnalazioni di Operazioni Sospette, a fronte delle 472 di Cremona.
Le SOS della provincia di Cremona, nel 2025, rapportate alla popolazione residente, sono state 133 per ogni 100 mila abitanti, a fronte delle 146 di Mantova, delle 201 di Piacenza, delle 233 di Parma e delle 147 di Lodi. A conferma della condizione relativamente migliore della provincia di Cremona.
Nel complesso delle province italiane, considerando Segnalazioni di Operazioni Sospette in rapporto alla popolazione residente, Cremona, con 133 SOS per ogni 100 mila abitanti, si colloca nelle ultime posizioni, al 97° posto, tra le migliori province del Nord, preceduta solo da Sondrio (114 x 100 mila abitanti). In testa a questa graduatoria con numeri ben diversi: Milano (570 SOS x 100 mila abitanti), Prato (542), Napoli (469), Reggio Emilia (424), Trieste (358), Crotone (353), Caserta (340), Roma (314), Biella (313) e anche Cagliari, Imperia, Siena, Rimini, Salerno Firenze e Brescia (263) e un’altra ottantina di province.
Ad alimentare il data base dell’UIF sono un’ampia platea di soggetti, costituita da intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari professionisti, obbligati a portare a conoscenza della UIF, mediante l’invio di una segnalazione le operazioni sospette. Operazioni per le quali “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa “.
Il sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità e natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsiasi altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o dell’attività svolta dai soggetti cui le operazioni sono riferite.
La UIF fornisce i risultati degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorità di vigilanza di settore, al Ministero dell’economia e delle finanze, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Ministero della giustizia, alla Direzione Nazionale Antimafia, Antiterrorismo, Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) per la verifica dell’eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso.
Seguendo il denaro, attraverso le Segnalazioni di Operazioni Sospette, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia documenta puntualmente i movimenti di denaro sospetti e ci restituisce, quindi, un quadro allarmante.
Del resto, per il 2025, si documentano 162.058 segnalazioni si operazioni sospette, +11,5% rispetto alle 145.401 del 2024, un dato inferiore alle 150.418 del 2023. Numeri comunque sempre importanti. La distribuzione territoriale delle SOS a predisposta dall’UIF, nel 2025, evidenzia come, delle 162.058 SOS registrate, il 19,5% delle segnalazioni ha riguardato la Lombardia, seguita da Campania (12,9%), Lazio (9,8%), Emilia Romagna (6,9%), Veneto (6,5%) e Sicilia (5,6%), con un considerevole incremento dell’operatività sospetta online, con oltre 11 mila SOS, l’8,9% del totale.
Giovanni Falcone diceva che bisognava seguire i soldi, “follow the money”, per capire le mafie e la loro evoluzione, con la progressiva estensione della propria influenza nelle regioni del Nord. E, tra le Segnalazioni di Operazioni Sospette, di denaro ne circola tanto poiché, complessivamente, gli importi delle operazioni segnalate nel 2025 superano i 101 miliardi di euro.
Segnalazioni di operazioni sospette (SOS) per provincia – anno 2025
Fonte: UIF – Banca d’Italia. Province ordinate per numero di SOS ogni 100.000 abitanti.
|Provincia
|N° SOS
|SOS ogni 100.000 abitanti
|Popolazione residente
|Milano
|18.546
|570
|3.253.111
|Prato
|1.415
|542
|261.152
|Napoli
|13.846
|469
|2.954.847
|Reggio nell’Emilia
|2.258
|424
|532.157
|Trieste
|816
|358
|227.840
|Crotone
|571
|353
|161.765
|Caserta
|3.089
|340
|909.493
|Roma
|13.276
|314
|4.224.901
|Biella
|527
|313
|168.223
|Cagliari
|1.148
|276
|415.866
|Imperia
|577
|275
|209.848
|Siena
|710
|274
|259.502
|Rimini
|916
|268
|341.244
|Salerno
|2.792
|265
|1.053.302
|Firenze
|2.618
|265
|988.494
|Brescia
|3.341
|263
|1.271.759
|Ascoli Piceno
|521
|260
|200.202
|Modena
|1.790
|252
|711.502
|Vicenza
|2.084
|244
|855.212
|Reggio di Calabria
|1.234
|242
|510.590
|Venezia
|1.993
|239
|834.077
|Rovigo
|541
|238
|227.183
|Parma
|1.068
|233
|457.509
|Catanzaro
|782
|231
|338.160
|Macerata
|694
|230
|301.689
|Genova
|1.873
|228
|820.691
|Bologna
|2.312
|226
|1.024.290
|Palermo
|2.695
|225
|1.195.307
|Foggia
|1.317
|224
|587.785
|Fermo
|371
|222
|166.772
|Torino
|4.855
|220
|2.204.779
|Bolzano/Bozen
|1.171
|216
|542.134
|Monza e della Brianza
|1.899
|215
|883.396
|Sassari
|1.009
|214
|470.588
|Padova
|1.985
|212
|934.540
|Massa-Carrara
|394
|211
|186.637
|Vercelli
|347
|209
|166.166
|Verona
|1.933
|208
|930.842
|Bergamo
|2.319
|207
|1.119.233
|Alessandria
|841
|206
|408.063
|Forlì-Cesena
|810
|205
|394.337
|Trento
|1.109
|202
|548.684
|Pescara
|628
|202
|311.563
|Catania
|2.147
|201
|1.067.550
|Piacenza
|578
|201
|287.745
|Latina
|1.128
|199
|567.130
|Vibo Valentia
|295
|197
|149.922
|Ravenna
|758
|195
|387.743
|Lecce
|1.481
|194
|761.927
|Ferrara
|659
|194
|340.482
|Aosta
|237
|193
|122.554
|Verbano-Cusio-Ossola
|295
|193
|152.677
|Teramo
|574
|191
|299.835
|Pistoia
|555
|191
|290.867
|Avellino
|748
|190
|393.093
|Treviso
|1.666
|190
|878.341
|Frosinone
|868
|189
|460.266
|Siracusa
|713
|186
|382.450
|Pordenone
|577
|185
|311.114
|Savona
|495
|185
|266.910
|Pisa
|773
|184
|419.588
|Barletta-Andria-Trani
|692
|184
|375.933
|Asti
|381
|184
|207.059
|Messina
|1.085
|183
|594.074
|Brindisi
|682
|183
|373.631
|Grosseto
|391
|182
|214.863
|Isernia
|142
|182
|78.217
|Benevento
|466
|181
|257.968
|Novara
|657
|180
|365.930
|Ragusa
|579
|179
|323.144
|L’Aquila
|505
|176
|286.765
|Lucca
|669
|176
|379.957
|Bari
|2.131
|175
|1.218.073
|Ancona
|786
|170
|461.613
|Cosenza
|1.131
|170
|667.134
|Como
|1.007
|168
|598.562
|Trapani
|690
|168
|410.602
|Agrigento
|683
|168
|407.041
|Varese
|1.478
|167
|884.801
|Perugia
|1.060
|167
|635.988
|Cuneo
|968
|166
|582.109
|Pavia
|899
|165
|546.023
|La Spezia
|353
|165
|214.539
|Udine
|846
|164
|515.825
|Pesaro e Urbino
|569
|163
|349.556
|Taranto
|891
|163
|547.928
|Livorno
|528
|163
|324.893
|Arezzo
|535
|161
|333.269
|Gorizia
|221
|159
|138.717
|Matera
|295
|157
|187.754
|Belluno
|305
|155
|197.265
|Terni
|330
|154
|214.639
|Caltanissetta
|369
|152
|243.501
|Lodi
|341
|147
|231.481
|Mantova
|597
|146
|408.715
|Oristano
|211
|144
|146.785
|Lecco
|448
|134
|334.211
|Cremona
|472
|133
|355.134
|Viterbo
|399
|130
|307.812
|Potenza
|433
|128
|337.527
|Campobasso
|266
|128
|207.723
|Chieti
|464
|126
|369.059
|Nuoro
|244
|126
|194.081
|Sondrio
|205
|114
|179.268
|Enna
|158
|104
|151.525
|Rieti
|143
|96
|149.335
|Sud Sardegna
|229
|70
|327.170