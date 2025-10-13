A Roma sequestrati 200kg di cocaina, arrestato un 23enne albanese

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, nell’ambito dei servizi di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un albanese di 23 anni trovato in possesso di 200 kg di cocaina suddivisi in 191 panetti, una pistola con relativo munizionamento e denaro contante per circa 30.000 euro. L’uomo si aggirava per strada, zaino in spalla, guardandosi intorno con fare circospetto. Atteggiamento che non è sfuggito ai Carabinieri che lo hanno sottoposto subito ad un controllo.

pc/mca2

Fonte video: Carabinieri