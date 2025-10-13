Ultime News

13 Ott 2025 Italia Under 21 a Cremona,
parlano il Ct Baldini e Marianucci
13 Ott 2025 Sergio Tarquinio, inaugurata
la mostra al Centro Fumetto
13 Ott 2025 Musica e liuteria: Cremona brilla
all’Expo di Osaka con Stradivari
13 Ott 2025 Stagione d'Opera, al Ponchielli
in scena "L'Elisir d'Amore"
13 Ott 2025 Centropadane, Patelli: "Soci
esprimano volontà su futuro società"
Video Pillole

A Roma sequestrati 200kg di cocaina, arrestato un 23enne albanese

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, nell’ambito dei servizi di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un albanese di 23 anni trovato in possesso di 200 kg di cocaina suddivisi in 191 panetti, una pistola con relativo munizionamento e denaro contante per circa 30.000 euro. L’uomo si aggirava per strada, zaino in spalla, guardandosi intorno con fare circospetto. Atteggiamento che non è sfuggito ai Carabinieri che lo hanno sottoposto subito ad un controllo.

pc/mca2
Fonte video: Carabinieri

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...