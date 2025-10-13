Ultime News

13 Ott 2025 Italia Under 21 a Cremona,
parlano il Ct Baldini e Marianucci
13 Ott 2025 Sergio Tarquinio, inaugurata
la mostra al Centro Fumetto
13 Ott 2025 Musica e liuteria: Cremona brilla
all’Expo di Osaka con Stradivari
13 Ott 2025 Stagione d'Opera, al Ponchielli
in scena "L'Elisir d'Amore"
13 Ott 2025 Centropadane, Patelli: "Soci
esprimano volontà su futuro società"
Annalisa saluta il fan e lui la ignora, il video è virale ma lei spiega cosa è successo

(Adnkronos) – Sta facendo il giro dei social un video che ritrae Annalisa durante un firmacopie, diventato virale per un siparietto quasi imbarazzante con un suo fan. Durante l’evento, il ragazzo si è avvicinato alla cantante per farsi autografare una copia del suo nuovo album ‘Ma io sono fuoco’, ma dopo aver ottenuto la firma si è allontanato senza salutare.  

Nel filmato si vede Annalisa ringraziare con un sorriso, per poi mostrare un’espressione di leggera delusione. Sui social molti utenti hanno interpretato l’espressione della cantante come una reazione alla presunta scortesia del ragazzo.  

 

A difenderlo è stata proprio Annalisa, che ha risposto a uno dei video postati sui social – accompagnato dalla didascalia “No, torna indietro e salutala” -, chiarendo l’equivoco: “Ma noooo qui sembra che sia andata così ma vi assicuro che è stato super carino ed emozionato”, ha scritto la cantante. 

