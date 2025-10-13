Barcolana, glo e Velo protagonisti tra sport e innovazione





TRIESTE (ITALPRESS) – Il Maxi 100 Arca SGR, timonato da Furio Benussi, ha conquistato per la terza volta consecutiva la vittoria alla 57^ edizione della Barcolana, la regata velica più partecipata al mondo. Al suo fianco, ancora una volta, glo – il brand di punta di BAT Italia per i dispositivi scalda stick – che ha sostenuto l’equipaggio in qualità di partner e al contempo, ha confermato la propria partecipazione come Gold Sponsor ufficiale della manifestazione. Il supporto al primo 100 piedi al mondo ad aver ottenuto la certificazione Environmental Product Declaration da RINA testimonia l’impegno del brand verso la sostenibilità ambientale e la promozione dell’economia circolare. M07 l’altra barca sostenuta da Velo ha ottenuto il secondo posto alla regata, costituendo una doppia vittoria per BAT Italia.

mgg/gtr (video in collaborazione con glo)

