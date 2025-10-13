Ultime News

13 Ott 2025 Giornate del Fai, in 1600 per
scoprire il campus del Politecnico
13 Ott 2025 Mese della prevenzione: vasta
adesione alle visite dell'Apom
13 Ott 2025 Rieducazione attraverso il teatro
MagicaMusica a Cà del Ferro
13 Ott 2025 Basta infiltrazioni: finiti i lavori
al tetto del Palazzetto di Soresina
13 Ott 2025 "La fisica ai tempi del fascismo":
Curiuss in scena al Ghisleri
Video Pillole

Edilizia, obiettivo zero lesioni gravi con il progetto OCSEDI

BOLZANO (ITALPRESS) – Nasce il progetto di ricerca OCSEDI “Osservatorio permanente sulla cultura della sicurezza nel settore edile” promosso dal Centro di competenza sulla Sostenibilità della Libera Università di Bolzano e dalla Fondazione Regolino di Empoli. Fondazione Regolino pone come traguardo Zero lesioni gravi entro il 2040 nel settore edile, il secondo più a rischio dopo quello dell’agricoltura ma prima di quello dei trasporti.
col/mgg/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...