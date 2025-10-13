Ultime News

13 Ott 2025 Italia Under 21 a Cremona,
parlano il Ct Baldini e Marianucci
13 Ott 2025 Sergio Tarquinio, inaugurata
la mostra al Centro Fumetto
13 Ott 2025 Musica e liuteria: Cremona brilla
all’Expo di Osaka con Stradivari
13 Ott 2025 Stagione d'Opera, al Ponchielli
in scena "L'Elisir d'Amore"
13 Ott 2025 Centropadane, Patelli: "Soci
esprimano volontà su futuro società"
Nazionali

Festa del Cinema di Roma, Nastasi: “Progetto Acea entra a pieno nello spirito kermesse”

(Adnkronos) – “La presenza di Acea nel progetto Festa del Cinema di Roma è fondamentale. Si tratta di una collaborazione che dura da anni e che si è rafforzata nel tempo. Il progetto ‘Gocce di cinema’ entra appieno nello spirito dell’evento. Sono ancora commosso dalle migliaia di persone che quest’estate ho visto all’Arena degli acquedotti per guardare i film con il logo Acea e con la sponsorizzazione Acea, una partecipazione che testimonia del successo del progetto”. Lo afferma Salvatore Nastasi, presidente della Festa del Cinema di Roma, intervenendo a Roma alla presentazione della seconda edizione del contest ‘I mille volti dell’acqua’ e della retrospettiva ‘Gocce di cinema’, promossi da Acea, in collaborazione con Festa del Cinema di Roma e Centro sperimentale di cinematografia, per raccontare l’acqua, elemento prezioso indispensabile per la vita, attraverso gli occhi di giovani videomaker e di grandi registi. 

“Quest’anno mi hanno parlato di nuovi progetti molto belli, vedremo il risultato di mercoledì 15, parteciperò anche io alla presentazione del vincitore. Spero – conclude – che il prossimo anno faremo ancora di più”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...