Focus Salute – Sonno, perché è il primo custode della salute





MILANO (ITALPRESS) – Perché dormiamo per un terzo e più della nostra vita? E cosa fa il nostro cervello mentre si dorme? Nel centocinquesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza che cos’è il sonno e le sue funzioni, come esso influenza i nostri ormoni e la nostra sessualità, rendendolo il nostro primo custode di salute.

