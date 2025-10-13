Ultime News

13 Ott 2025 Basta infiltrazioni: finiti i lavori
al tetto del Palazzetto di Soresina
13 Ott 2025 "La fisica ai tempi del fascismo":
Curiuss in scena al Ghisleri
13 Ott 2025 Vigili del Fuoco, positivo
bilancio dell'open day
13 Ott 2025 Tassa di soggiorno, entro
l'anno frutterà 400mila euro
12 Ott 2025 Willis trascina la Vanoli
alla vittoria con Sassari
Nazionali

Hamas ha rilasciato i primi 7 ostaggi, consegnati alle Idf – La diretta

(Adnkronos) – Hamas ha rilasciato i primi 7 ostaggi poco dopo le 7 di oggi lunedì 13 ottobre. L’annuncio è stato accolto da un boato nella piazza degli Ostaggi a Tel Aviv dove una folla sta seguendo in diretta il rilascio dei rapiti. I primi sette rilasciati – inizialmente era stato riferito che ne sarebbero stati liberati sei – sono: Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal.  

Hamas aveva pubblicato la lista dei 20 ostaggi ancora in vita. I restanti 13 israeliani saranno consegnati alla Croce rossa alle 9 ora italiana nel sud della Striscia di Gaza, ha fatto sapere una fonte del movimento di resistenza islamico ad al Jazeera, secondo quanto riferisce Ynet. 

